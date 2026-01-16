Osmangazi Belediyesi'nden Miraç Kandili'ne Özel Etkinlik

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Miraç Kandili'ne özel düzenlediği etkinlikte kadınları Somuncu Baba'nın 500 yıllık ekmek geleneğiyle buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi, İslam inancında Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla, "Somuncu Baba'nın İzinde Ekmek Yapım Atölyesi ve Tasavvuf Sohbetleri" programı düzenledi.

Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Osmangazili kadınlar, Somuncu Baba'nın asırlardır yaşatılan ekmek tarifini uygulamalı olarak öğrendi. Ulu Cami'nin inşaatında çalışan işçilere ekmek yetiştirdiği rivayet edilen Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) fırınlarının bulunduğu mekanda katılımcılar; un, su ve tuzdan oluşan hamuru mayalayarak, Somuncu Baba usulüne uygun ölçülerde ekmekler pişirdi.

Atölye çalışması kapsamında hazırlanan ekmekler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılırken, programın devamında Bursa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yavuz Yedek tarafından "Kandil Işığında Yükselmek: Miraç, Ekmek ve Derviş" konulu tasavvuf sohbeti gerçekleştirildi.

"Bu ekmek bereketin sSimgesi"

Atölyeye katılan Osmangazili kadınlar, etkinliğin manevi yönüne dikkat çekerek, "Bu yaptığımız ekmek sadece un, tuz ve sudan ibaret değil; yüzyıllardır günümüze ulaşan Somuncu Baba'nın bereket ekmeği. Çok kıymetli ve hürmet edilmesi gereken bir değer. Miraç Kandili'ni bu anlamlı etkinlikle kutlamak bizim için çok özel oldu. Ekmek bizim için her zaman kutsaldır, fiyatı ne olursa olsun baş tacıdır" dedi.

Tasavvuf sohbetini gerçekleştiren Yavuz Yedek ise Somuncu Baba Evi'nin Bursa'nın önemli manevi merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Emir Sultan Hazretleri, Somuncu Baba ve Bursa'nın büyük alimleri bu bölgede buluşmuş, sohbetler etmiş. Ekmekle insanın yoğrulmasını, dervişin mürşidinin elinde olgunlaşmasını Miraç yolculuğuyla birlikte ele aldık. Bu anlamlı gecede böyle bir programda bulunmak çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kadınların yaptığı ekmekler ile kandil simitleri, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz tarafından programa katılanlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.