Miras Aracı Trafikte, Ceza Kesildi - Son Dakika
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Miras Aracı Trafikte, Ceza Kesildi

Miras Aracı Trafikte, Ceza Kesildi
17.06.2026 14:38
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Çorum'da miras kalan aracın devri yapılmadan trafiğe çıkan sürücüye ceza uygulandı.

Çorum'da miras kalan aracın devrini yasal sürede gerçekleştirmeden trafiğe çıkan sürücüye ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çorum-Yozgat kara yolundaki Alaca uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan bir aracın sahibinin hayatını kaybettiği, aracın yasal sürede mirasçılar adına tescil işleminin ise gerçekleştirilmediği belirlendi.

Trafikten men edilen araç çekici ile otoparka götürüldü, sürücüye ise ceza uygulandı.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, araç sahibinin vefat etmesi durumunda aracı kendi adlarına tescil ettirmeleri gerekiyor.

Belirtilen sürenin sonunda tescil işlemi yapılmadan aracın trafiğe çıkarılması halinde sürücüye 3 bin lira idari para cezası uygulanıyor, araç da mirasçılar adına tescil işlemi tamamlanıncaya kadar trafikten men ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Miras, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miras Aracı Trafikte, Ceza Kesildi - Son Dakika

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