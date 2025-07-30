Miras Tartışması Kanlı Bitti

YENGESİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Hatay'ın Samandağ ilçesinde miras kalan arazinin paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada kayınbiraderi Ferhat Saf'ın, intihar etmeden önce tüfekle vurduğu Devrim Saf (47) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saf'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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