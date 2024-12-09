Miras Tartışması Kanlı Bitti: İki Kişi Yaralandı

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SAMSUN'da miras tartışmasında M.İ. (49), eşinin Almanya'dan kendilerini ziyarete gelen yeğenleri F.Ç. (39) ile S.A.Ç.'yi (37) tabancayla bacaklarından yaraladı. Şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Almanya'da akrabalarını ziyaret için gelen F.Ç. ve S.A.Ç. kardeşler, halalarının evine gitti. Burada kardeşler ile halalarının eşi M.İ. arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.İ., tabancayla F.Ç.'yi sağ bacağından, S.A.Ç.'yi ise hem sağ hem de sol bacağından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Şüpheli, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, ekipler şüpheliyi ekip aracına bindirirken tarafların akrabaları M.İ.'ye tepki gösterdi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.