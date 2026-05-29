Mirziyoyev'den AEB İşbirliği Vurgusu

29.05.2026 19:38
Özbekistan Cumhurbaşkanı, AEB ile işbirliğinin dış ekonomik politikalarının önceliği olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesi için Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleriyle pratik işbirliğinin genişletilmesinin, dış ekonomik politikalarının en önemli yönlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, AEB üyesi ile gözlemci ülke liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı"nda konuştu.

Mirziyoyev, küresel ekonomide geniş çaplı teknolojik dönüşüm sürecinin yaşandığını belirterek, yapay zeka, dijital teknolojiler, modern lojistik çözümleri ve sanayi işbirliğinin ülkelerin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar haline geldiğini dile getirdi.

"AEB ile işbirliği, dış ekonomik politikamızın öncelikleri arasında"

Mirziyoyev, taraflar arasındaki ilişkilerin kapsamlı ekonomik ortaklık düzeyine ulaştığını vurgulayarak, "Özbekistan için AEB ülkeleriyle işbirliğinin genişletilmesi, dış ekonomik politikamızın en önemli yönlerinden biri olmaya devam ediyor." dedi.

Karşılıklı ticaret hacminin arttığına, sanayi işbirliğinin derinleştiğine ve lojistik bağlantılarının güçlendiğine işaret eden Mirziyoyev, dijital ekonomi, enerji ve hizmet sektörlerinde de yeni işbirliği alanlarının oluştuğunun altını çizdi.

Özbekistan'ın gözlemci üyesi olduğu AEB'nin temel etkinliklerine aktif katılım sağladığını söyleyen Mirziyoyev, AEB ile yürütülen 3 yıllık işbirliği planının, bu yıl tamamlanacağını, yeni dönem işbirliği planının da sonbaharda Taşkent'te yapılacak ortak çalışma grubu toplantısında kabul edilmesinin planlandığını bildirdi.

Mirziyoyev, Özbekistan ile AEB ülkeleri arasında engelsiz dijital ticaret alanı oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, elektronik ticaretin geliştirilmesi, gümrük ve veterinerlik alanlarında dijital veri paylaşımı ile elektronik belgelerin karşılıklı tanınmasına yönelik mekanizmaların kurulmasını önerdi.

Sanayi alanındaki ikili ilişkilerin artırılması amacıyla ortak üretim zincirlerinin oluşturulması gerektiğini belirten Mirziyoyev, sanayi otomasyonu, robot teknolojileri, enerji ekipmanları üretimi, su tasarrufu teknolojileri ve modern yapı malzemeleri alanlarında ortak projeler geliştirilmesini teklif etti.

Mirziyoyev, Özbekistan'da AEB ile ortak proje ofisi kurulmasına hazır olduklarını kaydederek, AEB ülkelerinden gelecek yüksek teknoloji şirketler için ek teşvik mekanizmaları oluşturabileceklerini belirtti.

Turizmin kültürel ve insani işbirliğinin en hızlı gelişen alanlarından biri haline geldiğini, Özbekistan'ın "Orta Asya Turizm Halkası" girişimini başlattığını ifade eden Mirziyoyev, AEB ülkelerini bu projeye katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

