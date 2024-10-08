Mirziyoyev'den BDT Toplantısı Teklifi - Son Dakika
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Mirziyoyev'den BDT Toplantısı Teklifi

Mirziyoyev\'den BDT Toplantısı Teklifi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent'te uluslararası sanayi fuarı kapsamında BDT toplantısı önerecek.

08.10.2024 20:17
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gelecek sene ilkbaharda Taşkent'te düzenlenecek uluslararası sanayi fuarı kapsamında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ekonomi Konseyi toplantısı ve Yenilikçi Kalkınma Forumu yapılmasını teklif etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Mirziyoyev, konuşmasında, BDT ülkelerinin güvenliği ve istikrarlı kalkınmasının önemine dikkat çekerek, bu çerçevede BDT ülkelerinin istihbarat ve diğer ilgili kurumları arasında sistematik işbirliği kurulmasının, çağdaş tehditlerle mücadele yöntemleri geliştirilmesinin, siber güvenlik alanında mutabakata varılan tedbirlerin önemli olduğunu belirtti.

Ekonomik alanlarda ortak faaliyetlerin güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Mirziyoyev, üye ülkeler arasında sanayi sektöründe başarılı projeler yürütüldüğünü aktardı.

Mirziyoyev, bu çerçevede BDT sektör konseyleri ve komitelerinin faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, gelecek sene ilkbaharda Taşkent'te düzenlenecek uluslararası endüstri fuarı çerçevesinde BDT Ekonomi Konseyi toplantısı ve Yenilikçi Kalkınma Forumu yapılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bir sonraki konferansın Semerkant'ta yapılmasını ve bu toplantıda yapay zekanın geliştirilmesi ile ilgili konuların ele alınmasını teklif etti.

Kaynak: AA

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