Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Misi'de Dere Temizliği

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve doğal güzelliğiyle önemli bir çekim merkezi olan Misi Köyü'ndeki dere yatağında kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, halk arasında Misi Köyü olarak bilinen ve 200 yıllık geçmişi bulunan Nilüfer ilçesindeki Gümüştepe Mahallesi'nde dere ve çevre temizliği yaptı.

Çalışmalarda toplam 11 araç ve 36 personel görev alırken, yaklaşık 1 kilometrelik dere yatağında biriken atıklar iş makineleriyle toplandı. Dere çevresindeki yeşil alanları da büyük bir dikkatle temizleyen ekipler, geri dönüşüm için toplanan atıkları ayrıca tasnif etti.