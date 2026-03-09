Misinaya Dolanan Martı Kurtarıldı - Son Dakika
Misinaya Dolanan Martı Kurtarıldı

09.03.2026 16:40
Antalya'da itfaiye ekipleri, ayağına misina dolanan martıyı kurtarıp doğaya bıraktı.

ANTALYA Boğaçayı'nda ayağına misina dolanan martı, botla suya inen itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp, yaşam alanına bırakıldı.

Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde bulunan Boğaçayı'nda kanatlarını çırpan bir martının uzun süre aynı noktada kaldığını fark eden Toprak Sevim, kuşun ayağının misinaya dolandığın gördü. Martının kurtulmak için çırpındığını gören Sevim, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekip, çay içerisinde mahsur kalan martıya ulaşabilmek için botu suya indirdi. Botla martının bulunduğu noktaya yaklaşan itfaiye erleri, dikkatli bir çalışma gerçekleştirdi. Bir itfaiye eri, martının ayağına dolanan misinanın su içerisindeki bir hortuma takıldığını belirledi. Martının zarar görmemesi için kontrollü şekilde müdahale eden itfaiye eri, dolanan misinayı yanına aldığı makasla keserek hayvanı kurtardı. Ayağındaki misina tamamen kesilen martı, yaşam alanına bırakıldı.

Martıyı görüp itfaiyeyi arayan Toprak Sevim, "Arkadaşımla kafede otururken martının çırpındığını gördüm. Ondan sonra itfaiyeye haber verdim ve gelip kurtardılar" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Antalya, İtfaiye, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

