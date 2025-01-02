Mısır 2024'te Rekor Turist Ağırladı

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KAHİRE, 2 Ocak (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 2024 yılında 15,7 milyon turist ağırlayarak rekor kırdıklarını açıkladı.

Ülkenin Kahire'nin doğusunda yer alan yeni idari başkentinde çarşamba günü düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Medbuli, söz konusu rakamı "umut verici" diye nitelendirerek, "Bölgede meydana gelen olaylar olmasaydı turist sayısı 18 milyona ulaşacaktı" dedi.

Başbakan, özellikle bu yıl Büyük Mısır Müzesi'nin resmi açılışının yapılmasıyla, 2025 yılında 18 milyon turist hedefine ulaşmayı umduklarını söyledi.

Resmi verilere göre, Mısır'daki turist sayısı, 2019'da 13 milyonun üzerine çıkarken, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de yaklaşık 3,7 milyona düştü. Ardından, kademeli olarak toparlanarak 2021'de yaklaşık 8 milyona, 2022'de 11,7 milyona ve 2023'te 14,9 milyona ulaştı.

Turizm sektörü, Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirler, ihracat ve Mısırlı gurbetçilerden gelen dövizler, ülkenin ana döviz kaynaklarını oluşturuyor.