Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah esi-Sisi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'la, Gazze'de sürdürülebilir ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de, Cameron'u kabul etti.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ve İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi Gareth Bayley de hazır bulundu.

Cameron'un, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'yi tebrik ettiği mektubu cumhurbaşkanına ilettiği belirtildi.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cameron, bölgenin barış ve istikrarını korumada oynadığı rolden ötürü Mısır'a teşekkürlerini sundu.

Görüşmede, Sisi ve Cameron, Gazze'de sürdürülebilir ateşkesin sağlanması, halkın insani ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek miktarda yardım girişinin yapılması ve bu şekilde Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

İkili ayrıca, Filistinlilerin tehcirini reddettiklerini ve çatışma çemberinin bölgedeki diğer ülkeleri kapsayacak şekilde genişlemesini önlemek için çalışmanın önemini vurguladı.

Sisi görüşmede, uluslararası toplumun, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için kararlı bir şekilde çalışması gerektiğini dile getirdi.