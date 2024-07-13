Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Refah Sınır Kapısı'nın ablukayı sıkılaştırma aracı olarak kullanılmasına karşı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırma aracı olarak kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile başkent Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi.

Sisi, görüşmede, Gazze'de 10 aydır devam eden saldırılar, Ukrayna başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler, Sudan, Libya ve Balkanlar'ın batısındaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Mısır olarak, Filistinlilerin göçe zorlanması, Filistin meselesinin tasfiye edilmesi ve Refah Sınır Kapısı'nın ablukayı sıkılaştırma aracı olarak kullanılmasına karşı olduklarını ifade eden Sisi, sivillerin hedef alınması ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre ise Sisi ile Vucic, görüşme sırasında serbest ticaret anlaşması da dahil olmak üzere iki ülke arasında bir dizi mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşmasına imza attı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.