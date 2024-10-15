Mısır'da Antik Sikkeler Kaçakçıların Elinde

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KAHİRE, 15 Ekim (Xinhua) -- Mısır polisi ülkenin Roma Dönemi'ne (M.Ö. 30-M.S. 395) ait 1.945 adet antik gümüş ve bronz sikke ele geçirdi.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada sikkeleri satmayı planladıklarını itiraf eden iki şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Soruşturma sonucu şahısların bu tarihi kalıntıları Mısır'daki dağlık bir arazide gerçekleştirdikleri kazılardan elde ettiği belirlendi.

Dünyanın en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapan Mısır, uzun süredir tarihi eser kaçakçılığı sorunuyla mücadele ediyor.