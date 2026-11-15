Mısır'da Batı Mina gaz sahası günlük 160 milyon fit küp hedefiyle devreye alındı

Mısır, Akdeniz'deki "Batı Mina" gaz sahasında, keşfinden üç yıl sonra günlük 160 milyon fit küp hedef üretim kapasitesiyle doğal gaz çıkarmaya başladı.

Sahanın geliştirilmesinde ortak olan Shell Egypt ve Kuveyt Dış Petrol Arama Şirketi (KUFPEC) tarafından yapılan ortak açıklamalara göre, Mısır kıyıları açıklarındaki Kuzeydoğu Amiriye imtiyaz bölgesinde yer alan sahada üretim resmi olarak start aldı.

Kuveyt Petrol Kurumunun yüzde 100 hisse sahibi olduğu KUFPEC projede yüzde 40 paya sahipken, Shell Egypt yüzde 60 çoğunluk hissesiyle operasyonu yürütüyor. Ekim 2023'te keşfedilen saha için iki şirket Haziran 2025'te nihai yatırım kararını almıştı.

Shell Egypt Başkanı Dalia el-Cabiri, keşiften sadece 3 yıl sonra üretime geçilmesinin ortak vizyonun ve güçlü işbirliğinin bir başarısı olduğunu vurguladı.

Cabiri, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, EGAS ve KUFPEC ile kurulan erken dönem koordinasyonunun süreci hızlandırdığını ifade etti.

Batı Mina gaz sahasında günlük 160 milyon fit küp doğal gaz üretiminin hedeflendiğini belirten Cabiri, sahanın ülkenin yerel gaz arzına yeni bir soluk getireceğini ve açık deniz yatırımlarını güçlendireceğini kaydetti.

KUFPEC ise sahanın devreye girmesinin Mısır'ın enerji arz güvenliğine katkı sunacağını ve gelecekteki yatırımları teşvik edeceğini bildirdi.

Mısır'ın artan iç talebi, özellikle de elektrik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak ve ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında devreye alınan saha, stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

Mısır Petrol Bakanlığı daha önce 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki "Zohr" ve "Batı Mina" sahalarından yıl sonuna kadar günlük yaklaşık 250 milyon fit küp ilave gaz üretiminin sisteme kazandırılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

Petrol Bakanı Kerim Bedevi'nin ağustos sonunda paylaştığı verilere göre, Mısır'ın günlük doğal gaz üretimi 2026 ortalarında yaklaşık 3,7 milyar fit küp seviyesindeyken, temmuz ve ağustos aylarındaki günlük tüketim 7,28 milyar fit küp olarak gerçekleşti.

Mısır, 2026-2027 mali yılında gaz üretimini günlük yaklaşık 4,2 milyar fit küpe yükseltmeyi hedefliyor.