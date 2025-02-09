Mısır'dan Acil Arap Zirvesi

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Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta düzenlenecek acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, 27 Şubat'ta Kahire'de düzenlenecek zirvenin, Arap Birliği Genel Sekreterliği ve zirvenin mevcut başkanı Bahreyn Krallığı ile koordineli olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Zirve düzenlenmesi kararının, Filistin meselesindeki yeni ve ciddi gelişmeleri ele almak üzere zirve talebinde bulunan Filistin dahil Mısır'ın son günlerde Arap ülkeleriyle en üst düzeyde gerçekleştirdiği istişare ve görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.

Açıklamada, zirvenin, Filistin meselesindeki son derece önemli ve acil gelişmelerin ele alınması için bir fırsat sunacağı ifade edildi.