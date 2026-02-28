Mısır'dan Diplomatik Çözüm Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgede çatışmanın genişlemesini önlemek amacıyla siyasi ve diplomatik çözümlerin benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Fransa, Almanya, Avusturya ve İspanya Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde İran'daki gelişmeler ile gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar ele alındı. Abdulati, çatışmanın genişlememesi için siyasi ve diplomatik çözümlerin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Abdulati, bölgesel ve uluslararası koordinasyonun artırılmasının önemine işaret ederek deniz ticareti güvenliğinin korunması ve tüm ülkelerin çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı, bazı Arap ülkelerinin güvenliği ve egemenliğini hedef alan saldırıları kınadığını belirterek Mısır'ın söz konusu ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.