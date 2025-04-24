Mısır'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Mısır'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Mısır, Gazze'de ateşkes sağlanması için kararlılığını vurguladı ve İtalya desteğini açıkladı.

24.04.2025 22:21
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Mısır, Gazze Şeridi'nde acilen ateşkesin sağlanması konusunda kararlılığını teyit etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi başkent Kahire'de kabul etti.

Görüşmede düzensiz göçle mücadele ve düzenli göç konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin önemi alındı.

Özellikle 2016'dan bu yana düzensiz göçmen taşıyan teknelerin Mısır kıyılarından ayrılmasını engellemedeki başarısı ve bölgedeki krizler nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 9,5 milyon yabancıya ev sahipliği yapması göz önünde bulundurulduğunda, Mısır'ın, bu konuda desteklenmesi ihtiyacı ele alındı.

Mısır'ın Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması için kararlılıkla durmaksızın çaba sarf ettiği, Filistinlilerin topraklarından sürülmesini ya da Filistin davasının tasfiyesini reddettiği vurgulandı.

Ayrıca iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasının bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek garantisi olduğu kaydedildi.

İtalya'dan Mısır'ın Gazze'nin yeniden inşa planına destek

Açıklamaya göre, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ise ülkesinin Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ülkesinin, 4 Mart'taki Arap Zirvesi'nde ve birkaç gün sonra düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında Arap ve İslam dünyasının desteğini alan Mısır'ın Gazze'nin yeniden inşa planına desteğini ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

Öte yandan Tajani, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de bir araya geldi.

Abdulati, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İtalyan mevkidaşıyla Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldıklarını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı, İtalya'nın, Filistinlilerin yerinden edilmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap planını tam olarak desteklediğini aktardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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