Mısır'dan Gazze'ye Dev Yardım Konvoyu

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KAHİRE, 27 Ocak (Xinhua) -- Mısır, Gazze Şeridi'ne 305 tırdan oluşan bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Mısır kabinesinden yapılan açıklamada pazar günü gönderilen 4.200 ton gıda ve insani yardımın yanı sıra 11 donanımlı ambulansın bulunduğu konvoyun Mısır'ın Tahya Mısır Fonu tarafından sağlandığı belirtildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, konvoyun yola çıkış töreninde yaptığı konuşmada bunun Gazze'deki Filistin halkına yardım ve destek sağlamak amacıyla fonun ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği beşinci konvoy olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin bildirdiğine göre Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda 19 Ocak'ta başlayan İsrail-Hamas ateşkesinin ilk altı gününde Gazze'ye 4.200'den fazla yardım kamyonu giriş yaptı.