Mısır'dan Gazze'ye Dönüş: Hasret Bitti

06.05.2026 02:36
Tedavi sonrası Mısır'dan dönen Filistinliler, Gazze'de sevdikleriyle kucaklaştı, duygusal anlar yaşandı.

Mısır'da tedavileri tamamlanan bir grup Filistinli, Refah Sınır Kapısı'ndaki zorlu geçiş sürecinin ardından Gazze Şeridi'ne geri döndü.

Çoğu tedavi için Mısır'a giden hasta ve yaralılar ile onların refakatçilerinden oluşan grup, otobüslerle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi.

Bölgede bekleyen çok sayıda Filistinli, uzun süredir göremedikleri yakınlarını alkışlarla karşıladı.

"Bedenim oradaydı ancak ruhum hep Gazze'deydi"

AA muhabirine konuşan Ebu Ala es-Suri, kanser tedavisi için Mısır'a giden yakınının ancak 2,5 yıl sonra Gazze'ye dönebildiğini söyledi.

Suri, "Hasret çok zordu. Uzakta olan herkesin bir an önce sağlıkla ailesine kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

Mısır'dan Gazze'ye dönen Tehani Muhammed ise Kahire'den Gazze'ye uzanan iki günlük yolculuğun oldukça yorucu geçtiğini ve sınır geçişinde büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti.

Muhammed, "Bedenim oradaydı ancak ruhum hep Gazze'deydi. Ailemi ve yakınlarımı yeniden görmek her şeye bedel." diye konuştu.

"Çocuğumu bugün ilk kez kucağıma alıyorum"

Nasır Tıp Kompleksi'ndeki heyecanlı bekleyişinin ardından duygusal anlar yaşayanlardan biri de Muaz Ebu Zanuna oldu.

Ebu Zanuna, yaklaşık 3 yıl sonra eşine ve yeni doğan çocuğuna kavuştuğunu dile getirdi.

Mısır'a gittiği sırada eşinin hamile olduğunu, savaş ve ulaşım imkansızlıkları nedeniyle orada kaldığını belirten Ebu Zanuna, şunları söyledi:

"Yaşadığımız soykırım süreci ve zorlu şartlar nedeniyle yaklaşık 3 yıldır çocuğumu göremedim, onu bugün ilk kez kucağıma alıyorum. Eşim tedavi amacıyla Mısır'a gittiğinde hamileydi. Gazze'deki hastanelerin durumu ve sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle orada kalmak zorunda kalmıştı."

Kaynak: AA

