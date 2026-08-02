Mısır'dan Gazze'ye İnsani Yardım Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır'dan Gazze'ye İnsani Yardım Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi ve insani yardımların önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye girişinin sağlanması ve İsrail'in bölgeden çekilmesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının kazanımlarının yerine getirilmesinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, bölgedeki son gelişmelere ilişkin istişare ve koordinasyon çerçevesinde Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati ile Mladenov, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamındaki yükümlülüklerin tamamlanmasına ilişkin yapılan müzakerelerdeki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze Şeridi'ne insani yardımların eksiksiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılması ile İsrail'in bölgeden çekilmesi dahil, ilk aşamadaki tüm kazanımlarının yerine getirilmesinin, erken toparlanma ve yeniden imar sürecine geçilmesi açısından önemini vurguladı.

Ayrıca anlaşmanın bir sonraki aşamasına ilişkin düzenlemelerin de ele alındığı görüşmede, Abdulati, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin görevine Gazze Şeridi içinden başlamasının ve Filistin topraklarının bütünlüğünün korunmasının önemine dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, gün içerisinde ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff telefonda görüşmüştü. Abdulati, görüşmede bölgede gerilimin yayılmasının önlenmesi, siyasi çözümlere öncelik verilmesi ve diyaloğun yeniden başlaması için gerekli koşulların hazırlanması gerektiğini belirtmişti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan Gazze'ye İnsani Yardım Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular
Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı

20:50
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:51
SPD’li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip
SPD'li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
18:28
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 21:14:15. #7.13#
SON DAKİKA: Mısır'dan Gazze'ye İnsani Yardım Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.