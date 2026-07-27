Mısır'dan İrlanda'ya Destek - Son Dakika
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Mısır'dan İrlanda'ya Destek

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Mısır, İrlanda'nın yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kararını destekledi.

Mısır, İrlanda'nın işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanunu yürürlüğe koymasını memnuniyetle karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından İrlanda'nın söz konusu kararına ilişkin açıklama yapıldı.

İrlanda'nın yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanuna ilişkin anayasal ve yasal süreçleri tamamlamasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, bu kararın uluslararası hukuk hükümleri ile uluslararası meşruiyet kararlarına bağlılığı yansıtan önemli bir tutum olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kararın Filistin halkının haklarını ihlal eden ve adil ve kalıcı barışın sağlanması ihtimalini zayıflatan İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin reddedildiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkeleri ve uluslararası topluma benzer hukuki ve fiili tedbirler alma çağrısında bulunulan açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin doğrudan veya dolaylı biçimde desteklenmesine katkı sunulmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının İsrail işgalinin sona erdirilmesini ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını gerektirdiği belirtilerek, "Mısır, Filistin halkının meşru ve devredilemez haklarına destek veren kararlı tutumunu yineliyor." ifadesine yer verildi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanunu 23 Temmuz 2026'da imzalamıştı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 750 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi yer alıyor. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'dan İrlanda'ya Destek - Son Dakika

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