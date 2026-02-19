Mısır'dan İsrail'e Sert Uyarı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmek adına aldığı kararlara işaret ederek, "Tüm gözler Gazze'ye çevrilmişken, İsrail, Batı Şeria'da provokasyonlarla gerilimi tırmandırmaya devam ediyor." dedi.

Abdulati, " Orta Doğu'da Durum" başlığıyla Filistin meselesi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını desteklediklerini yineledi.

Abdulati, Gazze'de Filistinlilerin hayatına mal olan ateşkes ihlallerinin durdurulması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail, insani yardıma tam ve güvenli erişimi kısıtlamak için idari engelleri kullanmayı bırakmalıdır. Sivil toplum kuruluşları ve BM kurumlarının insani yardım çalışmalarını kısıtlamaya son vermelidir." dedi.

Gazze'de yeniden inşa sürecinin başlaması gerektiğini belirten Abdulati, geçiş sürecinde Filistin yönetiminin Gazze'nin idaresini ele almak üzere çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Abdulati, Gazze'de ateşkesi ve insani yardımların ulaştırılmasını takip etmek üzere uluslararası istikrar gücünün oluşturulması ve konuşlandırılmasının hızlandırılması ihtiyacına değindi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Filistinli polisi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine kadar geçen süreçte güvenliğin sağlanması görevini yerine getirmek üzere bölgede görevlendirilmelidir." dedi.

Abdulati, "Savaşı sona erdirme çabaları, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tüm gerilimi tırmandırma girişimlerinin sonlandırılmasına bağlıdır." dedi.

İsrail hükümetinin Batı Şeria topraklarını devlet arazi olarak kaydedilmesi kararını kesin bir şekilde reddeden Abdulati, "Tüm gözler Gazze'ye çevrilmişken, İsrail, Batı Şeria'da provokasyonlarla gerilimi tırmandırmaya devam ediyor." dedi.

Abdulati, "Mısır, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı egemenliğini dayatma ve yerleşimleri pekiştirme amacıyla aldığı yasadışı kararları en sert şekilde kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarının bütünlüğünün önemine vurgu yapan Abdulati, bu toprakların bölünmesine yönelik girişimleri de reddetti.

Abdulati, işgalci güç olarak İsrail'in Trump'ın vizyonunu baltalamayı bırakması ve uluslararası toplum tarafından reddedilen Gazze'de veya Batı Şeria'da herhangi bir ilhak veya işgal girişimine son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası hukuk ve BM kararlarına tam uyulması çağrısı yapan Abdulati, Filistinlilerin yerinden edilmesini ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini reddettiklerini vurguladı.

Abdulati, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarının engellenmemesi çağrısı yaparak, insani yardımların Filistinlilere engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının gerektiğini kaydetti.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını yineleyen Abdulati, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması çağrısında bulundu.

Abdulati, İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki ihlallerine de değinerek, kapsamlı bir barış için İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nden de çekilmesi gerektiğini söyledi.