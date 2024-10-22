Mısır'dan Kızıldeniz Çağrısı

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KAHİRE, 22 Ekim (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin ulusal güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu için Kızıldeniz'de seyreden gemilerin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakan açıklamayı, Kahire'de BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes sağlanması başta olmak üzere bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik kapsamlı yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurgulayan bakan, uluslararası aktörlerden Yemen'deki krize nihai ve uygulanabilir bir çözüm bulunması için baskı yapmalarını istedi.

Abdulati, Yemen krizine dair Yemen halkının isteklerini karşılayacak ve insani acılarına son verecek şekilde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini ifade etti.

Yemen'deki Husi grubu, Gazze'de Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından kısa süre sonra İsraillilerle çatışan Filistinlilere destek olmak amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantısı olduğunu düşündüğü gemilere saldırılar düzenlemeye başladı.

Kızıldeniz'deki gerilim nedeniyle nakliyeciler, Mısır için çok önemli bir ulusal gelir kaynağı olan Süveyş Kanalı'ndan uzakta alternatif seyir rotaları arayışına girdi.