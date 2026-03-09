Mısır'dan Kritik Uyarı: Saldırılar Son Bulmalı

Mısır, "bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenebileceği" uyarısında bulunarak, Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan saldırıların son bulmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, İtalya, Belçika ve Lüksemburglu mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan tehlikeli askeri gerilimin gölgesinde son bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Abdulati, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, bölgede devam eden gerilimin düşürülmesi ve siyasi diyaloğun devreye girmesi için hem bölgesel hem de uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Askeri eylem alanının genişlemesinin tehlikesine dikkati çeken Abdulati, "bunun tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi tehditler oluşturduğu" uyarısında bulundu.

Arap ülkelerinin egemenliğini hedef alan saldırıları kesin bir dille reddettiklerine işaret eden Abdulati, şu ifadeleri kullandı:

"Arap ülkelerinin güvenliği bölünmez bir bütündür. Arap ülkelerine yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olamaz. Bu saldırıların derhal durdurulması ve bölgenin kapsamlı bir kaosa sürüklenmesinin önüne geçilmelidir."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.