Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği istedi - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği istedi

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg ile Kahire'de görüştü. Görüşmede Yemen'deki gelişmeler ele alınırken Abdulati, Kızıldeniz ve Babulmendeb'de seyrüsefer güvenliğinin gıda ve enerji tedarik zincirleri için önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda deniz ulaşımının serbestçe yapılmasının güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede Yemen'deki son gelişmeler ve bunların bölgesel güvenliğe yansımaları ele alındı.

Abdulati, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasının, özellikle gıda ve enerji tedarik zincirleri olmak üzere uluslararası ticaret ve küresel ekonomi açısından doğrudan önem taşıdığını ifade etti.

Yemen'deki krize ilişkin ülkesinin "Yemen devletinin birliğini ve meşru ulusal kurumlarını korumayı destekleyen sabit tutumunu" yineleyen Abdulati, krize Yemen'in istikrarını güçlendirecek barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Abdulati, Yemen'deki istikrarın Kızıldeniz'in ve genel olarak bölgesel güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirterek Yemen halkının beklentilerini karşılayacak ve ülkenin kaynaklarını koruyacak kapsamlı bir siyasi çözüme yönelik tüm çabaları desteklediklerini ifade etti.

Grundberg de Yemen'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini ve krizi kontrol altına alma, bölgedeki gerilim ve çatışmaları azaltma amacıyla gerçekleştirdiği son temasların sonuçlarını Abdulati'ye aktardı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında, Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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