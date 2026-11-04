Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Sudan ve Libya'da siyasi süreç çağrısı yaptı - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Sudan ve Libya'da siyasi süreç çağrısı yaptı

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD'li Boulos ile telefon görüşmesinde Sudan'daki krizi ve Libya'daki siyasi süreci ele aldı. Abdulati, Sudan'da siyasi sürecin başlatılması ve Libya'da hükümetin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bölgesel gelişmeleri, Sudan'daki krizi sona erdirme çabalarını ve Libya'daki siyasi süreci ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdulati, ABD'li yetkili Boulos'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler ile ortak öneme sahip konular ele alındı.

Bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik yoğun diplomatik çabalara dair Abdulati, tüm tarafların gerginliği düşürmek ve siyasi sürece dönüşün önünü açmak için gerekli esnekliği göstermesinin önemini vurguladı.

Abdulati, askeri operasyonların yeniden başlamasının bölge ve dünya için ciddi tehlikeler oluşturacağı uyarısında bulundu.

Sudan'da "siyasi sürecin başlaması" çağrısı

Sudan'daki gelişmeleri de değerlendiren Abdulati, ülkede ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmaların sona erdirilmesi, siyasi sürecin başlatılması gerektiğini belirtti.

Abdulati, Mısır'ın Sudan'da sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları kınadığını yineleyerek, gıda sıkıntısı nedeniyle kötüleşen insani durum karşısında bölgeye yapılan yardımların artırılmasının önemine dikkati çekti.

Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Libya halkının arzuladığı güvenlik ve istikrarın sağlanması için ülkedeki hükümetin birleştirilmesine yönelik çabalara tam destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, Mısır-ABD ortaklığının önemine ve çeşitli bölgesel meselelerde istişarelerin sürdürülmesine vurgu yaptı.

ABD'li yetkili Boulos da Mısır'ın ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda karşılıklı anlayışın geliştirilmesindeki önemli rolüne duyduğu takdiri dile getirdi.

Kaynak: AA
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