Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Tetteh ile Libya'da Suhayrat temelli çözümü görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh, Libya'daki siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Tetteh ile Libya'nın başkenti Trablus'taki Mısır Büyükelçiliğinde görüştü.

Görüşmede, Libya'daki siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik BM öncülüğündeki çabalar değerlendirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Libya'daki siyasi sürecin önündeki engellerin aşılmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklediklerini belirtti.

Ülkesinin, Libya'da halkın sahiplenip yönettiği kapsamlı bir diyalog yoluyla siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Abdulati, herhangi bir dış dayatmaya başvurulmaksızın başta 2015'te Fas'ın Suhayrat kentinde imzalanan Suhayrat Anlaşması olmak üzere Libya'nın birliğini koruyacak, devlet kurumlarının varlığını sürdürecek ve bu kurumların birleştirilmesini sağlayacak siyasi bir çözüme ulaşılmasının önemine dikkati çekti.

BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh de Mısır ile BM Libya Destek Misyonu arasındaki yakın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tetteh, siyasi sürecin başarıya ulaşması ve Libya'nın tüm bölgelerinde barış ve güvenliğin temellerinin güçlendirilmesi için Mısır ile koordinasyonu sürdürmek istediklerini söyledi.

Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği yeniden açılmıştı

Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği yaklaşık 14 yıl aradan sonra dün Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin de katıldığı törenle yeniden açılmıştı.

Açılış törenine Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Libyalı yetkililer ve çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri de katılmıştı.

Abdulati, tarihi büyükelçilik binasının iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon için önemli bir köprü olduğunu belirterek, binanın Trablus'un siyasi ve diplomatik tarihinin bir parçası olduğunu ifade etmişti.

Libya'daki siyasi bölünme

Mısır, Tunus ve Cezayir'in yer aldığı "Libya'ya İlişkin Üçlü Komşu Ülkeler Mekanizması", 2017'de komşu Libya'daki siyasi krizin çözümüne katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştu.

Libya'da, başkent Trablus merkezli ve ülkenin batısındaki bölgeleri yöneten Abdülhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti ile doğudaki Bingazi merkezli ve ülkenin doğusu ile güneyinin büyük bölümünü kontrol eden Usame Hammad başkanlığındaki hükümet olmak üzere iki ayrı yönetim bulunuyor.