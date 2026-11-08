Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Tetteh ile Libya'da Suhayrat temelli çözümü görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Tetteh ile Libya'da Suhayrat temelli çözümü görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh ile Trablus'taki Mısır Büyükelçiliğinde Libya'daki siyasi süreci görüştü. Abdulati görüşmede dış dayatma olmaksızın Suhayrat Anlaşması temelinde siyasi çözümü desteklediklerini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh, Libya'daki siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik çabaları ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Tetteh ile Libya'nın başkenti Trablus'taki Mısır Büyükelçiliğinde görüştü.

Görüşmede, Libya'daki siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik BM öncülüğündeki çabalar değerlendirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Libya'daki siyasi sürecin önündeki engellerin aşılmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklediklerini belirtti.

Ülkesinin, Libya'da halkın sahiplenip yönettiği kapsamlı bir diyalog yoluyla siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Abdulati, herhangi bir dış dayatmaya başvurulmaksızın başta 2015'te Fas'ın Suhayrat kentinde imzalanan Suhayrat Anlaşması olmak üzere Libya'nın birliğini koruyacak, devlet kurumlarının varlığını sürdürecek ve bu kurumların birleştirilmesini sağlayacak siyasi bir çözüme ulaşılmasının önemine dikkati çekti.

BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh de Mısır ile BM Libya Destek Misyonu arasındaki yakın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tetteh, siyasi sürecin başarıya ulaşması ve Libya'nın tüm bölgelerinde barış ve güvenliğin temellerinin güçlendirilmesi için Mısır ile koordinasyonu sürdürmek istediklerini söyledi.

Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği yeniden açılmıştı

Mısır'ın Trablus Büyükelçiliği yaklaşık 14 yıl aradan sonra dün Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin de katıldığı törenle yeniden açılmıştı.

Açılış törenine Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Libyalı yetkililer ve çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri de katılmıştı.

Abdulati, tarihi büyükelçilik binasının iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon için önemli bir köprü olduğunu belirterek, binanın Trablus'un siyasi ve diplomatik tarihinin bir parçası olduğunu ifade etmişti.

Libya'daki siyasi bölünme

Mısır, Tunus ve Cezayir'in yer aldığı "Libya'ya İlişkin Üçlü Komşu Ülkeler Mekanizması", 2017'de komşu Libya'daki siyasi krizin çözümüne katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştu.

Libya'da, başkent Trablus merkezli ve ülkenin batısındaki bölgeleri yöneten Abdülhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti ile doğudaki Bingazi merkezli ve ülkenin doğusu ile güneyinin büyük bölümünü kontrol eden Usame Hammad başkanlığındaki hükümet olmak üzere iki ayrı yönetim bulunuyor.

Kaynak: AA
PolitikaTripoliGüncelLibyaMısırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı İşte yeni hayatı Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
12:45
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 13:53:34. #7.13#
SON DAKİKA: Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Tetteh ile Libya'da Suhayrat temelli çözümü görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android