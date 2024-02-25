Mısır, Gazze\'deki yerinden edilmiş Filistinliler için yeni bir kamp inşa ediyor

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KAHİRE, 25 Şubat (Xinhua) -- Mısır, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ülke içinde yerinden edilmiş Filistinliler için yeni bir kamp inşa etmeye başladı.

Al-Qahera News TV kanalı Cumartesi günü, ismini vermediği bir kaynağın, "Yeni kamp 400 çadır kapasitesi ile yaklaşık 4.000 kişiyi barındırabilecek, ayrıca elektrik, su ve tuvaletler de bulunacak" şeklindeki sözlerine yer verirken, kampın haftanın sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Mısır, Aralık 2023'te de Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinliler için benzer bir kamp kurmuştu.

Haberde, ikinci kampın tamamlanmasının ardından Gazze'nin Refah kentinde bir sahra hastanesi ve iki insani yardım dağıtım merkezi ile Deyr el-Belah'ta bir başka kamp daha kurulacağı bilgisi yer aldı.

Gazze'de yönetimde olan Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik beklenmedik saldırısının ardından bölge yoğun bir İsrail kuşatması ve bombardımanı altında tutuluyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından Cumartesi günü açıklanan verilere göre, İsrail'in o tarihten bu yana devam eden saldırılarında 29.606 Filistinli hayatını kaybederken 69.737 kişi de yaralandı.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınır kapısı, Mısır ve diğer ülkelerin yanı sıra yerel ve uluslararası kuruluşlar tarafından da hibe edilen yardım malzemelerinin yerleşim bölgesine ulaştırılmasında önemli bir rol oynuyor.