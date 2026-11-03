Mısır hükümeti Kahire Bankası'nın halka arzında 650,7 milyon dolar gelir açıkladı

KAHİRE, 3 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Borsası, 2 Kasım 2026.

Mısır hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kahire Bankası'nın yüzde 45'lik hissesi için gerçekleştirilen halka arzın tamamlandığını ve 36,3 milyar Mısır lirasından (yaklaşık 650,7 milyon ABD doları) fazla gelir elde edildiğini bildirdi. Bu tutar, Mısır Borsası tarihindeki en büyük halka arz oldu. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)