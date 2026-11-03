Mısır hükümeti Kahire Bankası'nın halka arzında 650,7 milyon dolar gelir açıkladı

Mısır hükümeti Kahire Bankası'nın halka arzında 650,7 milyon dolar gelir açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır hükümeti, Kahire Bankası'nın yüzde 45'lik hissesinin halka arzının tamamlandığını duyurdu; arzdan 36,3 milyar Mısır lirasından fazla, yaklaşık 650,7 milyon dolar gelir sağlandı. Açıklamaya göre bu, Mısır Borsası tarihindeki en büyük halka arz oldu.
KAHİRE, 3 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Borsası, 2 Kasım 2026.
Mısır hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kahire Bankası'nın yüzde 45'lik hissesi için gerçekleştirilen halka arzın tamamlandığını ve 36,3 milyar Mısır lirasından (yaklaşık 650,7 milyon ABD doları) fazla gelir elde edildiğini bildirdi. Bu tutar, Mısır Borsası tarihindeki en büyük halka arz oldu. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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