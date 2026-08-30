Mısır Hükümetinden Süveyş Kanalı Açıklaması

Mısır Bakanlar Kurulu, başta Süveyş Kanalı olmak üzere bazı devlet varlıklarının borç karşılığında devri yönündeki teklifi reddederek, bunun "kabul edilemez olduğunu ve asla gerçekleşmeyeceğini" duyurdu.

Bakanlar Kurulu, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Başbakan danışmanlarından Hasan Heykel'in gündeme getirdiği söz konusu öneriye cevap verdi.

Açıklamada, "Kısa süre önce bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, tanınmış bir şahsiyet tarafından gündeme getirilen; hükümetin iç borcunun bir kısmının ödenmesi karşılığında Süveyş Kanalı dahil olmak üzere devlete ait bazı varlıkların mülkiyetinin Mısır Merkez Bankasına devredilmesi fikrini içeren bir öneri yayıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu teklifin sahibinin kişisel görüşü olduğu dile getirilen açıklamada, "Bu fikir hiçbir şekilde Mısır hükümetinin benimsediği bir yönelimi veya öneriyi temsil etmemektedir." denildi.

Önerinin "kabul edilemez" olarak değerlendirildiği açıklamada, söz konusu yöntemin hükümetin kamu borcunu yönetmek için benimsediği politikalar veya mekanizmalar arasında yer almadığı kaydedildi.

Açıklamada, devlet kurumları arasında varlık ve borç transferinin tek başına ülke genelindeki mali yükümlülükleri azaltmayacağı vurgulanarak, "Kamu borcunun yönetilmesi, borcun yapısına, hizmet maliyetine, yerel likiditeye ve bunların para ile maliye politikaları üzerindeki etkilerine bütüncül bir şekilde bakmayı gerektirir." değerlendirmesi yapıldı.

Süveyş Kanalı'nın bu türden hiçbir önerinin konusu olamayacağı ve hükümetin kanalı borçlar karşılığında takas etme, ipotek etme veya mülkiyetini devretme gibi bir niyetinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Mısır'ın egemenliği ve ulusal güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olan kanalın, ulusal ekonomi ile küresel ticarette kilit bir rol oynadığının altı çizildi.

Mısır'da Başbakanlık danışmanı Hasan Heykel dün yaptığı açıklamada, eski adıyla "Maspero" olarak bilinen "Ulusal Medya Kurumu"nun borçlarının yapılandırılması tecrübesine dayanarak, kamu şirketlerindeki devlet payları veya Süveyş Kanalı gibi varlıkların Merkez Bankasına devredilmesi yoluyla iç borcun sıfırlanabileceğini öne sürmüştü.

Mısır hükümeti perşembe günü, Ulusal Medya Kurumunun, Yatırım Bankasına olan 88,3 milyar cüneyh (1 milyar 760 milyon dolar) tutarındaki borcunun tasfiyesi için bir anlaşma imzalandığını duyurmuş ancak anlaşmanın detaylarına veya hangi varlıkların takas edildiğine ilişkin bilgi vermemişti.