Mısır ile Çin Arasındaki Ticaret Hacmi 2023\'te 13,9 Milyar Dolara Ulaştı

Güncel

1. Mısır Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı'nın (CAPMAS) çeşitli görüntüleri

2. Mal yüklü gemilerin çeşitli görüntüleri

Mısır Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı (CAPMAS), Salı günü yaptığı açıklamada Mısır ile Çin arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında 13,9 milyar ABD dolarına ulaştığını duyurdu.

Mısır merkezli "Egypt Today" adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mısır'ın Çin'e ihracatı 2023 yılında 909 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Çin'den ithalatı da 12,9 milyar dolara ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)