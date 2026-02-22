Mısır, İran ile Diplomatik İlişkileri Yalanladı - Son Dakika
Mısır, İran ile Diplomatik İlişkileri Yalanladı

22.02.2026 01:00
Mısır, İran'la büyükelçilik düzeyinde ilişkilerin başlatılmadığını açıkladı.

Mısır'ın, İran ile büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına karar verildiği yönündeki haberleri yalanladığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın, adı açıklanmayan resmi bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran basınında yer alan "iki ülkenin büyükelçi değişimi konusunda karar aldığı ve resmi duyurunun beklendiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynak, "Mısır ve İran arasında büyükelçi değişimi konusunda bir karar alındığına dair haberler doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak ayrıca, iki ülke arasındaki temasların bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik bölgesel çabalar kapsamında yürütüldüğünü vurguladı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının 19 Şubat'taki haberinde, İran'ın Mısır Maslahatgüzarı Mücteba Firdevsi Pur'un bir Arap haber sitesine verdiği demecine yer verilmişti.

Firdevsi Pur, Tahran ile Kahire arasında büyükelçilerin karşılıklı olarak atanması konusunda kararın "kesin olarak alındığını ve tamamlandığını" ancak resmi açıklamanın zamanlamasının beklendiğini ifade etmişti.

İki ülke liderliklerinin büyükelçilerin yeniden atanması konusunda "tam bir siyasi iradeye" sahip olduğunu belirten İranlı diplomat, dışişleri bakanları düzeyinde 15'ten fazla toplantı yapıldığını ve sağlık, adalet, turizm ile enerji alanlarında sektörel temasların gerçekleştirildiğini aktarmıştı.

Firdevsi Pur, bazı anlaşmaların uygulamaya geçtiğini, bazılarının ise değerlendirme aşamasında bulunduğunu kaydetmişti.

Mısır ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler, Kahire'nin İsrail ile barış anlaşması imzalaması ve dönemin Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın, İran İslam Devrimi sonrasında Muhammed Rıza Pehlevi'ye sığınma hakkı tanımasının ardından 1979'da kesilmişti.

İlişkiler 11 yıl sonra yeniden tesis edilse de büyükelçi ataması yapılmadı ve diplomatik temsil maslahatgüzar düzeyinde kaldı.

Kaynak: AA

