Mısır: İsrail, Gazze ateşkesinin uygulanmasına mani oluyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının eksiksiz şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, İsrail'in özellikle insani yardımların tedariki ve Gazze'den çekilme başta olmak üzere anlaşma maddelerinin uygulanmasına mani olduğunu söyledi.

Mısır'ın resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Portekizli mevkidaşı Paulo Rangel ile Kahire'deki Yeni İdari Şehir'de yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, Portekizli mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmenin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ellinci yıl dönümü vesilesiyle özel bir önem taşıdığını kaydetti.

Görüşmede Filistin meselesinin ele alındığını aktaran Abdulati, "Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanmasının, bölgeye insani yardımların girmesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin hayati önem taşıdığı" konusunda fikir birliğine varıldığını vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail'in geçen ekim ayında onaylanan Trump planının eksiksiz şekilde uygulanmasını engellediğini ifade etti.

Abdulati, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'yı Yahudileştirmek ve bölge sakinlerini göçe zorlamak amacıyla savunmasız sivillere şiddet ve gözdağı eylemleri gerçekleştirdiğini ve bu eylemlerin sonucunda Batı Şeria'daki durumun tehlikeli boyuta ulaştığını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Portekizli mevkidaşının da bu konuda hemfikir olduğunu aktardı.

???????Görüşmelerde ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm yönlerinin ve stratejik ortaklığı ilerletme yollarının ele alındığını aktaran Abdulati, ortak komisyonun ikinci toplantısının gelecek yıl şubat veya mart aylarında Lizbon'da düzenlenmesi üzerinde konuşulduğunu belirtti.

Abdulati, ülkesinin Portekiz'i ayrıcalıklı konuma sahip Avrupalı bir ortak olarak gördüğünü vurguladı.

Mısırlı Bakan Abdulati, ülkesinin Portekiz'i 1 Ocak 2027 itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olarak yer alacağından dolayı tebrik ettiğini ifade etti.

Portekiz ve Mısır'ın Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın iki temel direği olarak hareket ettiğini belirten Abdulati, Filistin Devleti'ni tanıması ve uluslararası hukuk ilkelerine verdiği tam destek başta olmak üzere Portekiz'in tutumlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.