Mısır, İsrail'in askeri saldırılarını durdurmasını talep ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, İsrail'in askeri saldırılarını durdurmasını talep ediyor

Mısır, İsrail\'in askeri saldırılarını durdurmasını talep ediyor

Mısır, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e yönelik kararını memnuniyetle karşıladı ve Tel Aviv yönetimini karara uymaya çağırdı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardımların engellenmemesi istendi.

24.05.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurmasına hükmettiği kararını memnuniyetle karşıladı ve Tel Aviv yönetimini karara uymaya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire yönetiminin, UAD'nin kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e yasal yükümlülüklerine uyması ve UAD tarafından açıklanan tüm geçici tedbirleri uygulaması çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşulların tüm hukuki yükümlülüklerinden orada işgalci güç olarak bulunan İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve etkili uluslararası taraflara da Gazze Şeridi'ndeki insani felakete son verilmesi ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması için kararlı tedbirler alarak hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Mısır, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, İsrail'in askeri saldırılarını durdurmasını talep ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
16:00 Yeni Kaledonya’da protestoların ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 21:56:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır, İsrail'in askeri saldırılarını durdurmasını talep ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement