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Mısır-İsrail Sınırında Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Mısır-İsrail Sınırında Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mısır ile İsrail arasındaki El-Avce Sınır Kapısı'nın güneyinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 İsrail askeri ise yaralandı. Mısır ordusu, operasyon sonucunda 6 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Ayrıca, sınırda çıkan çatışmalarda İsrailli bir kadın askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Mısır-İsrail Sınırında Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
16.01.2024 - 10:57,
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Mısır ile İsrail arasındaki sınırda uyuşturucu kaçakçılarıyla çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, 1 İsrail askerinin ise yaralandığı bildirildi.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Mısır arasındaki El-Avce Sınır Kapısı'nın güneyinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyon kapsamında açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeydoğu sınır hattının güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerinin El-Avce Sınır Kapısı'nın güneyinde çeşitli türlerde 174 kiloluk uyuşturucu madde kaçakçılığı girişimini engellediği ifade edildi.

Sınırdaki çatışmalarda 1 İsrail askeri yaralandı

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Mısır-İsrail sınırında çıkan çatışmada 1 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu.

KAN'ın haberinde, "Mısır tarafından yaklaşık 20 kişi İsrail topraklarına sızmaya çalıştı. Sınır muhafızları söz konusu kişileri püskürttü. Taraflar arasında sınırda çatışmalar yaşandı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İsrail güçleri ile "uyuşturucu kaçakçısı" oldukları ileri sürülen silahlı kişiler arasında çıkan çatışmalarda İsrailli bir kadın askerin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Gece saatlerinde İsrail-Mısır sınırındaki Nitzana Sınır Kapısı bölgesinde bazıları silahlı yaklaşık 20 kişinin tespit edildiği, İsrail askerlerinin "kaçakçılara" ateş açtığı ve bazılarının yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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