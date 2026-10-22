Mısır Kızılayı ateşkese rağmen Gazze'ye 3 bin 439 tondan fazla yardım ulaştırdı - Son Dakika
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Mısır Kızılayı ateşkese rağmen Gazze'ye 3 bin 439 tondan fazla yardım ulaştırdı

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Mısır Kızılayı ateşkese rağmen Gazze\'ye 3 bin 439 tondan fazla yardım ulaştırdı
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Mısır Kızılayı, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne 3 bin 439 tondan fazla malzeme taşıyan yeni yardım konvoyu gönderdi. Temmuz 2025 sonundan bu yana 300'üncü konvoy olan sevkiyatta, kış yaklaşırken Filistinlilerin sıkıntısını hafifletmek için çadır ve battaniye de yer aldı.

KAHİRE, 22 Ekim (Xinhua) -- Mısır Kızılayı, yürürlükteki ateşkese rağmen can kayıplarının artmaya devam ettiği Gazze Şeridi'ne 3.439 tondan fazla malzeme taşıyan yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Mısır Kızılayı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, konvoyda gıda kolileri, un, insani yardım ve tıbbi malzemelerin yanı sıra Gazze'deki hastanelerin ve diğer hayati tesislerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli petrol ürünlerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla konvoya çadır ve battaniyelerin de dahil edildiği ifade edildi. Bu sevkiyatın, Mısır Kızılayı'nın Temmuz 2025'in sonlarında Gazze'ye yönelik insani yardım girişimini başlatmasından bu yana bölgeye gönderdiği 300. konvoy olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 75.000'den fazla gönüllünün çabalarıyla Mısır'dan Gazze'ye ulaştırılan insani ve acil yardım malzemelerinin toplam miktarının 1 milyon tonu aştığı belirtildi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Hamas ile İsrail arasında Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1.534 kişi hayatını kaybetti. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74.494'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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