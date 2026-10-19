Mısır Meclisi, Suudi Arabistan'a askeri destek oturumunu 26 Ekim'e bıraktı

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesi amacıyla yetki talebinde bulunması sonrasında yapılan oturumda görüşmeleri erteleme kararı aldı.

Mısır'da devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, başkent Kahire'de düzenlenen meclis oturumunda görüşmelere 26 Ekim'de devam edilmesine karar verildi.

Haberde, bugünkü oturumun, Sisi'nin, Yemen'de İran destekli Husilerle mücadele eden Suudi Arabistan'a destek vermek amacıyla yetki talebinde bulunmasının ardından dün yapılan görüşmenin devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Meclis Başkanı Hişam Bedevi'nin, "Suudi Arabistan'a destek ve yardım için gerekli tedbirlerin alınması konusunda yetki verilmesi" görüşmelerinde ikinci oturumun yapıldığını ve görüşmelerin 26 Ekim'de devam edeceğini aktardığı belirtildi.

Mısır Anayasası'nın 152. maddesine göre, Mısır ordusunun cumhurbaşkanı tarafından başka bir ülkede muharebe amacıyla görevlendirilmesi??????? için cumhurbaşkanının talebinin yanı sıra Mısır Ulusal Savunma Konseyinin onayı ve Mısır Meclisinin üçte iki çoğunluğunun onayı gerekiyor.

Mısır'ın Suudi Arabistan'a askeri destek göndermesi

Sisi, 18 Ekim'de, Kahire'nin doğusundaki Mısır Askeri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacaklarını belirterek, kendilerinden talep edilmesi halinde gerekli yetkinin verilmesi için Meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağını söylemişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından aynı gün yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ülkeye gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar verildiği belirtilmişti.