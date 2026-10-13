Mısır, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendiriyor - Son Dakika
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Mısır, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendiriyor

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi. Abdulati, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarının ardından Suudilerin talebi halinde her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı "ciddi şekilde" değerlendirdiğini ifade etti.

Bakan Abdulati, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları için bulunduğu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mısır'ın askeri destek sağlama ihtimaline ilişkin soruya Abdulati, "Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz. Hiçbir çekince olmaksızın her türlü desteği sağlıyoruz." yanıtını verdi.

Abdulati, Mısır'ın, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı "ciddi bir şekilde değerlendirdiğini" belirterek anlaşmayı imzalayan üç ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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