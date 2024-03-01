Mısır, Ras el-Hikme Şehir Geliştirme Projesinden 5 milyar dolar daha teslim aldı - Son Dakika
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Mısır, Ras el-Hikme Şehir Geliştirme Projesinden 5 milyar dolar daha teslim aldı

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte inşa edeceği Ras el-Hikme Şehir Geliştirme Projesinden elde edeceği 35 milyar doların 5 milyar dolarını daha teslim aldığını duyurdu. Mısır hükümeti sözcüsü Muhammed el-Humsani tarafından yapılan açıklamada, teslim alınan 5 milyar dolarla BAE'nin ortak yatırım projesi kapsamında Mısır'a ödeyeceği ilk taksidin bittiği ve kalan ödemenin iki ay içinde tamamlanacağı belirtildi.

01.03.2024 19:13
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Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte inşa edeceği Ras el-Hikme Şehir Geliştirme Projesinden elde edeceği 35 milyar doların 5 milyar dolarını daha teslim aldığını duyurdu.

Mısır hükümet sözcüsü Muhammed el-Humsani tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın kuzeybatı kıyısındaki Ras el-Hikme'yi geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımın ilk taksidi çerçevesinde 5 milyar dolar daha teslim alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Teslim alınan 5 milyar dolarla BAE'nin "ortak yatırım projesi" kapsamında Mısır'a ödeyeceği ilk taksidin bittiği, kalan ödemenin tümünün iki ay içinde teslim alınacağı belirtildi.

Ras el-Hikme Şehir Geliştirme Projesi

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 23 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, Mısır'ın, BAE ile tarihindeki en büyük yatırım anlaşmasına imza attığını duyurmuştu.

Mısır Başbakanı, projenin, otel, eğlence projeleri, turistik tesisler, finans ve iş merkezinin kurulması ve şehrin güneyinde uluslararası bir havaalanının inşa edilmesini içerdiğini söylemişti.

Ras el-Hikme Projesinin, bir ortak yatırım projesi olduğunu ifade eden Mısır Başbakanı Medbuli, anlaşmanın hiçbir maddesinde Mısır'ın egemenliğine zarar verecek bir nokta olmadığını ve tüm maddelerin Mısır kanunlarına uygun olduğunu aktarmıştı.

Medbuli, dün yaptığı açıklama ise ortaklık anlaşması kapsamında BAE'den ilk 5 milyar doların teslim alındığı bilgisini vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Ras el-Hikme Şehir Geliştirme Projesinden 5 milyar dolar daha teslim aldı - Son Dakika

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