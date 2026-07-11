Mısır, Somaliland'ı Tanımayı Reddetti - Son Dakika
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Mısır, Somaliland'ı Tanımayı Reddetti

11.07.2026 19:58
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Mısır, Somaliland'ın tanınmasını reddederek Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi.

Mısır, Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek, Somaliland'ın tanınması dahil her türlü girişimi bir kez daha reddettiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Somalili mevkidaşı Abdusselam Abdi Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Somali'deki iç gelişmeler ile başta Afrika Boynuzu olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Mısır'ın Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin değişmediğini dile getiren Abdulati, Somali'nin toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü girişim veya uygulamayı reddettiklerini vurguladı.

Abdulati, bu kapsamda "Somaliland" olarak adlandırılan bölgenin tanınmasının da Somali'nin birliği ve egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Somalili Bakan Abdusselam Abdi Ali de Mısır'ın siyasi, kalkınma ve güvenlik alanlarında ülkesine verdiği sürekli destekten dolayı teşekkür ederek, Kahire'nin Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sunduğu desteği takdirle karşıladıklarını söyledi.

Ali, ortak ilgi alanına giren ikili ve bölgesel konularda Mısır ile koordinasyon ve istişareyi sürdürme konusunda istekli olduklarını belirtti.

Somali'den 1991 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. İsrail'in kararıyla birlikte Tel Aviv, Somaliland'ı tanıyan ilk ve tek ülke oldu.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeye ilişkin uluslararası anlaşma yapma yetkisinin yalnızca Mogadişu yönetimine ait olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, Somaliland'ı Tanımayı Reddetti - Son Dakika

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