Mısır, Sudan'daki İHA Saldırılarını Kınadı

Mısır, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının Sudan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, komşu ülkelerden birinin topraklarından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıların artmasıyla birlikte çatışmanın bölgeye yayılma riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, sivil yapıların hedef alınmasının Sudan halkına zarar verdiği ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği vurgulanarak, İHA saldırılarının en sert şekilde kınandığı ifade edildi.

Saldırıların Sudan'daki insani durumu ve güvenlik koşullarını daha da kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişmelerin insani ateşkes çabalarını da sekteye uğrattığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bölgede saldırıların artmasından duyulan endişe dile getirilerek, çatışmaların yayılma riski ve muhtemel bölgesel etkilerine karşı uyarıda bulunuldu.

Sudan hükümeti, 4 Mayıs Pazartesi günü Hartum Uluslararası Havalimanı, Umdurman'daki El-Murhiyat Kampı ve Hartum'daki askeri bölgelerin hedef alındığı İHA saldırıları düzenlendiği ve bu saldırılarda, Birleşik Arap Emirlikleri ile Etiyopya'nın dahli olduğuna dair kanıtların elde edildiği açıklamasını yapmıştı.