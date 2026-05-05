Mısır, Sudan'daki İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır, Sudan'daki İHA Saldırılarını Kınadı

05.05.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, Hartum Havalimanı'na yönelik İHA saldırılarını Sudan'ın egemenliğine ihlal olarak kınadı.

Mısır, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının Sudan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, komşu ülkelerden birinin topraklarından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıların artmasıyla birlikte çatışmanın bölgeye yayılma riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, sivil yapıların hedef alınmasının Sudan halkına zarar verdiği ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği vurgulanarak, İHA saldırılarının en sert şekilde kınandığı ifade edildi.

Saldırıların Sudan'daki insani durumu ve güvenlik koşullarını daha da kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişmelerin insani ateşkes çabalarını da sekteye uğrattığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bölgede saldırıların artmasından duyulan endişe dile getirilerek, çatışmaların yayılma riski ve muhtemel bölgesel etkilerine karşı uyarıda bulunuldu.

Sudan hükümeti, 4 Mayıs Pazartesi günü Hartum Uluslararası Havalimanı, Umdurman'daki El-Murhiyat Kampı ve Hartum'daki askeri bölgelerin hedef alındığı İHA saldırıları düzenlendiği ve bu saldırılarda, Birleşik Arap Emirlikleri ile Etiyopya'nın dahli olduğuna dair kanıtların elde edildiği açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Sudan'daki İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:50:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Mısır, Sudan'daki İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.