Mısır Ulaştırma Bakanı, 500 km'lik demir yolunun saldırı hazırlığı olmadığını söyledi

Mısır, Sina Yarımadası'nda inşa ettiği Ariş-Taba Uluslararası Lojistik Koridoru (Sina Demir Yolu Projesi) ile bölgeyi kalkındırmayı ve ülkenin geri kalanıyla yeniden bağlamayı hedeflediğini belirterek, İsrail medyasının "saldırı hazırlığı ve yayılmacılık" iddialarını reddetti.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir, katıldığı bir televizyon programında, Sina'da inşa edilen ve bölgeyi ülkenin geri kalanına bağlayacak demir yolu projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda inşa ettiği 500 kilometrelik büyük demir yolu projesi İsrail medyasında ilgi görürken, konuya ilişkin haberlerde bu altyapının askeri amaçlara da hizmet edip edemeyeceği sorgulanıyor.

Bakan Vezir, İsrail medyasının demir yolu projesine ilişkin haberlerine atıfta bulunarak, "Bunda endişe verici olan ne? Bölgeyi geliştiriyoruz. Tren kurşun mu sıkıyor? Hayır. Mal ve insan taşıyor. Burası bir kalkınma koridoru." dedi.

Sina'nın Mısır toprağı olduğunu ve ülkesinin bölgeyi geliştirme hakkı bulunduğunu vurgulayan Vezir, Ariş-Taba demir yolunun Sina'yı kalkındırmayı ve bölgeyi Mısır'ın geri kalanıyla yeniden bağlamayı amaçladığını söyledi.

Vezir, hattın Akdeniz'deki Ariş Limanı ile Akabe Körfezi'ndeki Taba Limanı'nı birbirine bağlayacağını, böylece Sina genelinde yük taşımacılığını ve ekonomik faaliyetleri destekleyeceğini belirtti.

İsrail medyasında hattın stratejik önemine dair çıkan haberleri değerlendiren Vezir, Mısır'ın kendi topraklarını kalkındırma hakkı olduğunu ve bu demir yolu projesinin bir saldırı hazırlığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Demir yolu hattının Arap ülkelerinden gelen ürünlerin yanı sıra Körfez ülkeleri üzerinden Hindistan ve Çin'den gelen malları da taşıyabileceğine işaret eden Vezir, Akabe'den geçen yüklerin Taba üzerinden Mısır'a girebileceğini ve kuzeye, Ariş'e doğru ilerleyerek yeni bir lojistik koridor oluşturacağını açıkladı.

İsrail medyasında, inşa edilmesi planlanan 500 kilometrelik demir yolu projesinin iki ülke arasında bir kriz çıkması halinde Sina boyunca ikmal malzemelerini ve teçhizatı hızlı bir şekilde taşıma kapasitesine sahip olduğuna ilişkin haberler paylaşılmıştı.

Mısır, Sina kalkınma programı için 35 milyar Mısır lirası ayırdı

Proje, Vezir'in geçen ay incelemelerde bulunduğu Ariş Limanı'nın genişletilmesi ve limana 12 kilometrelik bir demir yolu bağlantısı inşa edilmesi çalışmalarını da kapsıyor.

Planlama Bakanlığına göre Mısır, 2025-2026 ve 2026-2027 mali yılları kapsamında Kuzey ve Güney Sina için kamu yatırımlarından yaklaşık 35 milyar Mısır lirası ayırdı.

Sina kalkınma programı, Kuzey Sina için 25 milyar Mısır lirası ve Güney Sina için 10 milyar Mısır lirası tahsis edildi.

Program için ayrılan bütçenin yüzde 59'u insani kalkınmaya, yüzde 41'i ise altyapıya harcanacak.