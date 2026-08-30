Mısır, UNCCD COP18'e Ev Sahibi Olacak - Son Dakika
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Mısır, UNCCD COP18'e Ev Sahibi Olacak

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Mısır, 2028'de düzenlenecek UNCCD 18. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Mısır, 2028 yılında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 18. Taraflar Konferansı'na (COP18) ev sahipliği yapma hakkını oy birliğiyle kazandığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeye taraf ülkelerin temsilcileri Mısır'ın 2028'de düzenlenecek 18. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapması yönündeki kararı oy birliğiyle kabul etti.

Açıklamada, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da düzenlenen COP17 konferansının kapanış oturumunda alınan karara ilişkin bilgi verildi.

Mısır'ın oy birliğiyle seçilmesinin, "iklim ile çevre konularındaki ve çok taraflı eylemi güçlendirmedeki etkin rolüne duyulan uluslararası güveni yansıttığı" ifade edilen açıklamada, bu durumun 2022'de düzenlenen BM İklim Değişikliği 27. Taraflar Konferansı (COP27) ve 2018'deki Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 14. Taraflar Konferansı'na (COP14) ev sahipliğindeki başarısının sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, UNCCD'in dünya çapında çölleşmeyle mücadele etmeyi ve kuraklığın etkilerini hafifletmeyi hedefleyerek su ve gıda güvenliğini sağlama çabalarına destek olmayı amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Mısır, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, UNCCD COP18'e Ev Sahibi Olacak - Son Dakika

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