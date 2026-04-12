Mısır ve ABD'den Bölgesel Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Witkoff ile telefonda görüştü.

İran ile ABD arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yapılan görüşmede, bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Witkoff, ABD tarafının, İslamabad'daki müzakerelerdeki tutumuna ilişkin Mısır tarafını bilgilendirdi.

Witkoff, Mısır ile mevcut koordinasyon düzeyinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise diplomatik sürecin sürdürülmesi, diyalog ve barışçıl çözüm yollarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.