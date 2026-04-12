Mısır ve ABD'den Bölgesel Görüşme
Mısır ve ABD'den Bölgesel Görüşme

12.04.2026 20:07
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD'li Witkoff ile telefonla bölgesel gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Witkoff ile telefonda görüştü.

İran ile ABD arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yapılan görüşmede, bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Witkoff, ABD tarafının, İslamabad'daki müzakerelerdeki tutumuna ilişkin Mısır tarafını bilgilendirdi.

Witkoff, Mısır ile mevcut koordinasyon düzeyinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise diplomatik sürecin sürdürülmesi, diyalog ve barışçıl çözüm yollarına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Canlı yayında şiddet krizi Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı

20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
