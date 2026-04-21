Mısır ve ABD'den Orta Doğu Gündemi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, Orta Doğu'daki gelişmeler ile Washington-Tahran arasındaki müzakere sürecini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre resmi temaslar kapsamında Kahire'de bulunan Boulos ile Bakan Abdulati bir araya geldi.

Görüşmede, ABD ile Mısır arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeler ve ABD-İran müzakere süreci masaya yatırıldı.

Bölgedeki gerginliği azaltmak için ülkesi tarafından yürütülen temas ve çabalara dair Abdulati, Kahire'nin müzakere sürecini desteklediğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı artırmaya katkıda bulunan bir uzlaşıya varılmasına önem verdiğini kaydetti.

Boulos ise Mısır'ın Orta Doğu ve Afrika'da güvenlik ve istikrar için üstlendiği merkezi ve lider rolden övgüyle söz ederek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bölgesel istikrarı desteklemeye yönelik çabalarını takdir etti.

ABD'li Danışman, Washington yönetiminin, Mısır ile stratejik ortaklığı güçlendirme ve ortak zorluklarla mücadelede koordinasyonun sürdürülmesi konusundaki kararlılığına işaret etti.

Sudan ve Lübnan

Sudan ve Lübnan konularının da ele alındığı görüşmede Mısırlı Bakan Abdulati, "Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ulusal kurumlarının muhafaza edilmesinin gerekliliğini" dile getirdi.

Ateşkesin sağlanmasının önemine işaret eden Abdulati, bunun kalıcı bir ateşkes için zemin oluşturacağını vurguladı.

Abdulati, su güvenliğine ilişkin ise Nil Nehri'nin Mısır halkı için varlık meselesi olduğuna dikkati çekerek "sınırları aşan nehirler üzerinde tek taraflı herhangi bir icraatın kabul edilmeyeceğini" söyledi.

ABD'li Danışmanı Boulos, Kahire ziyareti kapsamında dün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, tarafından kabul edilmiş, görüşmede Sudan'daki insani krizin sona erdirilmesi ve çatışmaların durdurulması konuları ele alınmıştı.