Mısır ve Çin İlişkilerine Yeni Destek
14.05.2026 11:01
Xinhua Başkanı Fu Hua, Mısır'da eski Başbakan İsam Şeref ile dostluk ve işbirliği görüşmesi yaptı.

KAHİRE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Mısır'ın başkenti Kahire'de eski Mısır Başbakanı İsam Şeref ile bir araya geldi.

Fu çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Xinhua'nın her zaman Çin-Mısır dostluğunun sadık bir tanığı, kaydedicisi ve destekçisi olduğunu belirtti.

Fu, Xinhua'nın uluslararası bir haber ajansı olma avantajlarından tam anlamıyla yararlanarak Çin ile Mısır arasındaki karşılıklı faydaya dayalı işbirliği hikayesini daha etkili bir şekilde anlatmak, daha geniş bir fikir birliği oluşturmak ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Mısır topluluğunun inşasına daha fazla destek sağlamak üzere Şeref ile çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Şeref ise Mısır ve Çin medeniyetlerinin insanlık medeniyetinin önemli unsurları olduğunu vurguladı.

İki ülkenin medya kuruluşlarının halklar arasında karşılıklı anlayışı geliştirme, bağları güçlendirme ve ortak kalkınmayı destekleme açısından önemli katkılar sunduğunu belirten Şeref, Mısır ve Çin medyasının etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirerek Küresel Güney'in sesini güçlendirmesini ve küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesine güçlü bir ivme kazandırmasını temenni etti.

Kaynak: Xinhua

