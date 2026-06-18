Mısır ve İngiltere’den Bölgesel İşbirliği Çabaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır ve İngiltere’den Bölgesel İşbirliği Çabaları

18.06.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ve İngiltere, bölgesel konuları ve ikili ilişkileri geliştirmek için Kahire'de toplandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatın ışığında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Cooper başkent Kahire'de üçüncü oturumu düzenlenen Mısır-İngiltere Ortaklık Konseyi'ne başkanlık etti.

Oturum kapsamında Abdulati ile Cooper bir araya geldi. Toplantıya yatırım, dış ticaret, maliye, ekonomik planlama ve kalkınma bakanlıklarından temsilciler de katıldı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bunları çeşitli alanlarda geliştirme yolları, Filistin meselesi başta olmak üzere ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Abdulati, İngiltere ile güçlü ortaklığın farklı alanlarda sürdürülmesinin yanı sıra ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentisini dile getirdi.

Mısır'ın karşılıklı fayda sağlamak amacıyla ticaret hacmini ve doğrudan İngiliz yatırımlarını artırmaya verdiği önemi vurgulayan Abdulati, "özellikle Mısır'da çeşitli alanlarda, başta yenilenebilir enerji, altyapı, finans ve bankacılık hizmetleri olmak üzere, umut vadeden yatırım fırsatlarının varlığı göz önüne alındığında" bunun daha da önem kazandığını belirtti.

Abdulati, ikili ekonomik ilişkilere yatırım yapmanın önemini, Kahire ile Londra'daki mevcut ortak mekanizmalar aracılığıyla her iki ülkedeki özel sektörün ekonomik işbirliğini tüm boyutlarıyla ilerletmesine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planının ikinci aşamasına geçilmesi için Mısır'ın yürüttüğü çabaları aktaran Mısırlı Bakan, Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki Filistin topraklarının birliğinin korunmasının ve "iki devletli çözümü" baltalayacak her türlü adımın reddedilmesinin gerektiğini kaydetti.

Mısır'ın son dönemde ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini desteklemek amacıyla bölgesel ortaklarla yürüttüğü temas ve diplomatik çabalara dikkati çeken Abdulati, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik bir mutabakat zaptına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Sudan ve Lübnan'daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Abdulati, Mısır'ın bu dosyalara ilişkin temel yaklaşımını İngiliz mevkidaşına aktardı.

Cooper ise Mısır'ın Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın desteklenmesi yönünde yürüttüğü çabaları takdir ederek, ülkesinin Mısır ile ikili ilişkileri güçlendirme ve iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde ilişkiler daha ileri seviyelere taşıma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Mısır-İngiltere Ortaklık Konseyi, iki ülke arasında 5 Aralık 2020'de imzalanan ortaklık anlaşmasının uygulanmasını takip etmek ve yönetmekle görevli mekanizma.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, İngiltere, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kahire, Güncel, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve İngiltere’den Bölgesel İşbirliği Çabaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:56:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Mısır ve İngiltere’den Bölgesel İşbirliği Çabaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.