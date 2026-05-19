Mısır ve İngiltere'den Bölgesel İşbirliği Vurgusu
Mısır ve İngiltere'den Bölgesel İşbirliği Vurgusu

19.05.2026 16:28
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Londra ziyareti kapsamında Powell ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Abdulati, Mısır'ın siyasi, ekonomik ve yatırım alanlarında Birleşik Krallık ile ilişkilerini güçlendirmeye önem verdiğini belirterek, ikili ilişkilerde son dönemde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ekonomik işbirliğinin artırılması ve Mısır'daki İngiliz yatırımlarının genişletilmesinin önemine dikkati çeken Abdulati, bunun iki ülkenin ortak çıkarlarına ve ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Taraflar ayrıca bölgesel konuları da ele aldı.

Abdulati, Mısır'ın bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik girişimleri hakkında Powell'a bilgi verdi.

Mısır'ın ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesini amaçlayan diplomatik çözüm ve müzakere çabalarını desteklediğini vurgulayan Abdulati, askeri tırmanmadan kaçınılmasının önemine işaret etti.

Uluslararası hukuk çerçevesinde deniz seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurgulayan Abdulati, bölgesel çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkati çekti.

Abdulati, enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon, gıda maliyetleri ile uluslararası tedarik zinciri, ticaret ve turizmde yaşanan aksaklıkların bu etkiler arasında yer aldığını belirtti.

Filistin meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Abdulati, İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanıma ve Londra'da Filistin büyükelçiliği açma yönündeki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkesin uygulanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemini vurgulayan Abdulati, uluslararası toplumun koordineli çabalarının sürmesi gerektiğini söyledi.

Abdulati ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlallerini reddettiklerini belirterek, bu uygulamaların bölgesel güvenlik ve istikrar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Görüşmede Lübnan, Suriye, Sudan ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler de ele alındı.

Abdulati, Mısır'ın bu ülkelerin birlik, toprak bütünlüğü ve istikrarına verdiği desteği yineledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

