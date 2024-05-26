Mısır ve İngiltere Suç Faaliyetlerine Karşı Ortak Tatbikatı Tamamladı

Güncel

KAHİRE, 26 Mayıs (Xinhua) -- Mısır ve İngiltere suç faaliyetlerine karşı askeri polis birimlerinin düzenlediği ortak tatbikatı tamamladı.

Mısır ordu sözcüsü Garib Abdül Hafız Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır'da gerçekleştirilen eğitim sırasında iki tarafın özel uzmanlık alanlarında etkileşimde bulunması için teorik ve tatbiki faaliyetler düzenlendiğini söyledi.

Sözcüye göre ortak tatbikat, Mısır ordusunun dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle uzmanlık etkileşiminde bulunma ve işbirliğini güçlendirme planının bir parçası.

Mısır ve İngiltere Ocak ayı sonunda el yapımı patlayıcılarla mücadele eğitimi, Şubat ayı ortasında terörle mücadele tatbikatı ve bu ayın başlarında deniz faaliyetlerine odaklanan bir başka tatbikat da dahil olmak üzere bu tür birkaç ortak askeri tatbikat daha düzenledi.