Mısır ve Kuveyt'ten Gazze Üzerine Görüşme

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kuvetli mevkidaşı Abdullah Ali el-Yahya ile 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail soykırımına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Kuveyt Dışişleri Bakanı el-Yahya ile telefonda görüştü.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail soykırımına ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Mısır'ın ateşkes sağlama çabaları ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, "iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleri" ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 27 Ekim'de İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes teklifinde bulunduklarını, gelecek 10 gün içinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacağını" söylemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 29 Ekim'de Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes için ara buluculuk çabalarını sürdürdüklerini belirtmişti.