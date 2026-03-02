Mısır ve Lübnan, İsrail'in Saldırılarını Görüştü - Son Dakika
Son Dakika Logo

Mısır ve Lübnan, İsrail'in Saldırılarını Görüştü

02.03.2026 17:21
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Lübnan Başbakanı Selam ile İsrail'in saldırılarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, "bölgedeki tehlikeli askeri gerilim" üzerine Lübnan Başbakanı Selam'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının ele alındığı görüşmede, İsrail'in başlattığı saldırıların ülke güvenliği ve istikrarına karşı oluşturduğu tehdide dikkati çekildi.

Görüşmede Lübnan'daki durum ve mevcut bölgesel gerilimler ışığında Lübnan sahnesindeki hızla gelişen olayları yakından takip ettiğini dile getiren Dışişleri Bakanı Abdulati, bu kritik dönemde Lübnan'ın yanında yer aldıklarını teyit etti.

Lübnan'ı karşılaştığı tehlikeden korumanın önemine ilişkin Mısır'ın kararlı duruşuna vurgu yapan Abdulati, İsrail saldırılarının derhal durdurulmasının gerekliliğini belirtti.

Bakan Abdulati, Mısır'ın Lübnan'ın egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine verdiği desteğini yineledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Lübnan, Mısır, Son Dakika

